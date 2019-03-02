، "الشؤون البلدية": أمناء المناطق مسؤولون عن محاسبة المقاولين المقصِّرين ،

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علَّقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على المقطع المرئي المتداوَل لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم. وأفادت الوزارة بأن أمناء المناطق والمحافظات مسؤولون بشكل مباشر عن الأعمال والمشاريع البلدية كافة التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن أمناء المناطق والمحافظات يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.
ويأتي تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتُمدت مؤخرًا، التي اشتملت على إعطاء الأمناء الصلاحيات الإدارية والمالية كافة التي تمكِّنهم من أداء مهامهم بشكل كامل، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرّع وممكّن ومراقب لأداء الأمانات. كما أن المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أُسندت إليهم سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية.
ويشكّل تطوير أداء الأمانات أولوية لدى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ إذ يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري. كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة، توضح مدى جودة أعمالها، وحُسن أدائها، ومدى رضا المستفيدين عن خدماتها.
"الشؤون البلدية": أمناء المناطق مسؤولون عن محاسبة المقاولين المقصِّرينعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-02
علَّقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على المقطع المرئي المتداوَل لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم. وأفادت الوزارة بأن أمناء المناطق والمحافظات مسؤولون بشكل مباشر عن الأعمال والمشاريع البلدية كافة التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن أمناء المناطق والمحافظات يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.
ويأتي تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتُمدت مؤخرًا، التي اشتملت على إعطاء الأمناء الصلاحيات الإدارية والمالية كافة التي تمكِّنهم من أداء مهامهم بشكل كامل، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرّع وممكّن ومراقب لأداء الأمانات. كما أن المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أُسندت إليهم سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية.
ويشكّل تطوير أداء الأمانات أولوية لدى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ إذ يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري. كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة، توضح مدى جودة أعمالها، وحُسن أدائها، ومدى رضا المستفيدين عن خدماتها.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
02:21 AM
تعليقًا على المقطع المرئي لحديث أمين جدة حول تهاون البعض في تنفيذ المهام
علَّقت وزارة الشؤون البلدية والقروية على المقطع المرئي المتداوَل لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين في أداء مهامهم. وأفادت الوزارة بأن أمناء المناطق والمحافظات مسؤولون بشكل مباشر عن الأعمال والمشاريع البلدية كافة التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع.
وتفصيلاً، أكدت الوزارة أن أمناء المناطق والمحافظات يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم.
ويأتي تفويض الوزارة لهذه الصلاحيات ضمن ممكنات تطوير الأداء التي اعتُمدت مؤخرًا، التي اشتملت على إعطاء الأمناء الصلاحيات الإدارية والمالية كافة التي تمكِّنهم من أداء مهامهم بشكل كامل، وأن تمارس الوزارة دورها كمشرّع وممكّن ومراقب لأداء الأمانات. كما أن المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أُسندت إليهم سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية.
ويشكّل تطوير أداء الأمانات أولوية لدى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ إذ يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري. كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة، توضح مدى جودة أعمالها، وحُسن أدائها، ومدى رضا المستفيدين عن خدماتها.
، "الشؤون البلدية": أمناء المناطق مسؤولون عن محاسبة المقاولين المقصِّرين ،
المصدر : الخليج 365
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