رياح مثيرة للأتربة وسماء غائمة جزئيًّا على بعض مناطق السعودية.. السبت

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في الرؤية الأفقية، غدًا السبت، فضلًا عن سماء غائمة جزئيًّا على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى شمال غرب وغرب المملكة، تشهد سماء غائمة جزئيًّا.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وكان الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، قد توقع استقبال المنطقة ما وصفه بـ«الحدث الكبير»، هذا الأسبوع، ممثلًا في موجة غبارية واسعة على عدد من مناطق المملكة، تشمل «الرياض والقصيم والشرقية»، وتمتد نحو الكويت والبحرين، ناصحًا بعدم التنزّه بتاتًا، كما يفضل لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي عدم خروجهم من منازلهم أثناء ذروة الموجة الغبارية.

بدوره، توقّع خبير الأرصاد حسن كراني هطول الثلوج على شمال المملكة، مع انخفاض لدرجات الحرارة، مطالبًا المواطنين بالحيطة، في الوقت الذي توقع فيه الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، «حدثًا كبيرًا»؛ يتمثل في عاصفة ترابية على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»-: «بعون الله، متوقع هطول ثلوج على مرتفعات جبل اللوز، الضلع، علقان، الحدود الشمالية، الجوف، مع فرصة ضباب وصقيع وأمطار ثلجية».

وتابع خبير الأرصاد، قائلًا: «إن هناك تدفقًا ملموسًا للهواء البارد على الشمال، الغربية، الوسطى، الشرقية، مصحوبًا برياح نشطة، مشيرًا إلى أن فرصة انعدام الرؤية واردة، وإن الحيطة واجبة».

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على مدن ومناطق المملكة: