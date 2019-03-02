السعودية اليوم / اختتام مؤتمر "مستجدات علاج أمراض الجهاز الهضمي" في مدينة السيح



السيح 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

اختتمت في مدينة السيح فعاليات المؤتمر الطبي الأول الذي نظمه مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية تحت عنوان ( مستجدات علاج أمراض الجهاز الهضمي ) .

وناقش المؤتمر خلال يومين العديد من أوراق العمل العلمية و البحوث المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي ، والأوراق العلمية المنشورة حديثاً وأبرز التوصيات في علاج أمراض الجهاز الهضمي وأورام القولون، والاطلاع على أهم المستجدات في مناظير الجهاز الهضمي، وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين من مستشفى الملك خالد ، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج .

واستهدف المؤتمر العاملين الصحيين من أطباء الجهاز الهضمي والأطفال و الأشعة التشخيصية وأطباء الصحة العامة وأطباء الدراسات العليا والتمريض، والمتخصصين في علم الأمراض في مجال التخصص على مستوى مستشفيات الخرج ، ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض .

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تحرص على دعم مثل هذا النوع من المؤتمرات لما له من أهمية في تعزيز المعرفة ومواكبة آخر المستجدات العلمية، خصوصاً أمراض الجهاز الهضمي التي تشكل تحدياً كبيراً ، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من المؤتمرات والأنشطة العلمية وورش العمل التي ينظمها المستشفى خلال عام 2019 والتي تتناول مختلف التخصصات الطبية والإدارية .

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