سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عدداً من وزراء الخارجية



أبوظبي 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في أبوظبي اليوم كلاً من؛ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية طاجكستان سيرالدين مهردين، ووزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف، ووزيرة خارجية الهند سوشما سواراج، ووزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير خارجية سيراليون علي كابا، ووزير خارجية النيجر كالا انكوراو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 46.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

// انتهى //

02:18ت م

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أبوظبي 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في أبوظبي اليوم كلاً من؛ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية طاجكستان سيرالدين مهردين، ووزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف، ووزيرة خارجية الهند سوشما سواراج، ووزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير خارجية سيراليون علي كابا، ووزير خارجية النيجر كالا انكوراو، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ 46.وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.حضر اللقاءات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.// انتهى //02:18ت م0174

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