رياضي / فيدرير يواجه تسيتسيباس في نهائي دبي للتنس



دبي 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

تأهل النجم السويسري روجر فيدرير، لنهائي بطولة دبي للتنس، عقب فوزه على نظيره الكرواتي بورنا تشوريتش، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-2).

ويواجه فيدرير في المباراة النهائية اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، و الذي حجز مقعده في النهائي بالتغلب على الفرنسي جايل مونفيس، في وقت سابق اليوم بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و7-6.

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