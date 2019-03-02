شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خطر تلوث الـ«400 متر» النفطي بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

انتهت فرق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية أمس الأول الخميس، من عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.

وكانت فرق «الاستجابة للحوادث البيئية» التابعة للهيئة قد باشرت بلاغا الأربعاء، عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره، وتبين أنه عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم تغطي مساحة بطول 100 متر وعرض 4 أمتار، وأشرفت على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر.

من جهة أخرى، أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا بالوحدة الإرشادية، يوماً حقليا عن «التلقيح والخف في أشجار النخيل»، بالتعاون مع المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء.

وتناول مدير المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة المهندس نبيل الوصيبعي، أنواع الأزهار في النخيل، وكيفية وطريقة انتقال حبوب اللقاح إلى الأزهار المؤنثة وأهم العوامل المؤثرة على نجاح التلقيح وأنواعه.

كما استعرض الوصيبعي طرق جمع واستخلاص حبوب اللقاح وكيفية تخزينها، وأنواع أجهزة التلقيح الآلي ومنها آلة تلقيح يدوية والكهربائية والميكانيكية، مقدما وصفا لعملية الخف، التي تتميز بإنتاج ثمار عالية الجودة والمحافظة على قوة النخلة وعدم إجهادها، ثم انتقل إلى الحقل لتطبيق عملية التلقيح والخف عمليا أمام الحضور.