شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دفعة جديدة من جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

تحتفي جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء الأربعاء القادم، بتخريج الدفعة الأربعين للعام الجامعي 1439/‏1440هـ، وذلك في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية بالهفوف.

وأعرب مدير الجامعة د. محمد بن عبدالعزيز العوهلي، عن سعادته بهذه المناسبة الغالية التي تتجدد كل عام، حيث تزف جامعة الملك فيصل جيلًا جديدًا من أبنائها وبناتها إلى سوق العمل، يحمل مشاعل العلم والمعرفة ليقدم خلاصة علمه وجهده لبناء مستقبل الوطن الغالي الذي منحه الكثير.

وهنَّأ الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن إجمالي عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام من نظام البكالوريوس بلغ ٢٢١٤١ خريجًا وخريجة، منهم ١٩٧١ خريجًا و٥٢٦٤ خريجة من برامج الانتظام، و٨٩٩٤ خريجًا، و٥٩١٢ خريجة من برامج الانتساب المطور.

من جهته، قال عميد الدراسات العليا د. صلاح بن عبدالعزيز الشامي، إن عدد خريجي الجامعة والمتوقع تخرجهم هذا العام من برامج الدراسات العليا بلغ ١٠٥ خريجين، و٢٠٧ خريجات.