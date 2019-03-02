شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملايين ريال غرامات لـ «مماطلي الأجور» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

فرضت المحكمة العمالية في الرياض 4 ملايين ريال، غرامات بسبب التأخر في أداء الأجور غير المبرر، وذلك بموجب المادة 94 من نظام العمل.

وتحمل الغرامات التي جاءت عبر أحكام قضائية رسالة جوهرها العدالة والقوة في تطبيق النظام، بغية حماية وصيانة الحقوق وتحسين بيئة العمل في المملكة وجعلها بيئة جاذبة ومميزة تسودها الحماية القانونية لأطراف العلاقة العمالية، مما يعزز من فرص الاستثمار داخل المملكة.

وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.

وتنص المادة 94 من نظام العمل، على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضحت وزارة العدل أن تلك الخطوة ستحدّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لكون كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.