شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تداهم الشرقية وتحد من الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

غطت موجة من الغبار أمس المنطقة الشرقية مخلفةً معها تدنيا في مدى الرؤية الأفقية وفرض حرس الحدود بالمنطقة الشرقية حظرا لمراكب الصيد في عدد من مرافئ المنطقة. وحذرت الإدارة العامة للمرور من تدني الرؤية الأفقية على الطرق. مشيرة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق حال نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

منع الإبحار

وذكر عدد من الصيادين أن إدارة حرس الحدود أوقفت أمس إصدار التراخيص على مختلف المراكب العاملة بمرافئ المنطقة الشرقية، مؤكدين أن موجة الرياح الشديدة التي سيطرت على أجواء الشرقية خلال الساعات الماضية شكلت سببا رئيسيا في منع الإبحار وأن قرار المنع يأتي لحماية الصيادين.

فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها؛ بشأن حالة الطقس أمس تتعلق بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ هذه الحالة المناخية تسود المنطقة من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، لافتة إلى أن الحالة تشمل الدمام، الظهران، الخبر، الأحساء، الجبيل، الطريق الواصل إلى الرياض، الأجزاء المجاروة. ووجهت الهيئة تحذيرا إلى مرتادي الطرق وتوجيههم للتعامل بحذر أثناء المرور أو قيادة السيارات وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في مثل هذه الأجواء.

استقبال المراجعين

فيما رفعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعداداتها في مستشفياتها؛ لمواجهة موجة الغبار التي غطت مدن ومحافظات المنطقة. مشيرة إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية جاهزة لاستقبال المراجعين بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي تشهدها المنطقة، وحذرت الجميع من خطورة الخروج أثناء التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بسبب موجة الغبار، إلا للأعمال الضرورية، ونصحت بالابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية التي تسببها تلك الأجواء.

عدة أضرار

وأعلنت صحة الشرقية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" عددا من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في ظل موجة الغبار التي تضرب المنطقة. مشيرة إلى أن الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، وذكرت أن طرق الوقاية منه، تتمثل في الحرص على غلق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، وأيضا الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغيرها باستمرار، ونبهت "صحة الشرقية" مرضى الربو من خطورة الغبار وطلبت منهم أن يحملوا معهم دوما بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب لهم، وأن يتوجهوا إلى أقرب مركز طوارئ في حالة كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

وسائل الحماية

وبين مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود أن صحة الشرقية تهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية وإثارة الأتربة والغبار خاصة لمن يعانون من حساسية الأجهزة التنفسية وضيق التنفس مع ضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية لمن تستدعي الظروف تعرضه لموجة الغبار.