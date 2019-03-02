شكرا لقرائتكم خبر عن 119 ألف مصاب بالسرطان في الخليج خلال 10 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات ووكيلة كلية الطب لشؤون الطالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيسة الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في المنطقة الشرقية الدكتورة فاطمة الملحم، أن المركز الخليجي أشار إلى تسجيل أكثر من 119 ألف حالة سرطان خلال 10 أعوام في منطقة الخليج وذلك من واقع السجلات الوطنية بدول مجلس التعاون، حيث يتراوح معدل الإصابة بالسرطان لكل مئة ألف نسمة ما بين 72 و 158 حالة، وهي نسبة تظل أقل بكثير من معدلات عالية في دول أخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان في أحد مجمعات الخبر وتنظمها عمادة الدراسات الجامعية وقسم الجراحة في المستشفى الجامعي وكلية الطب، بحضور عدد من الأطباء والأخصائيين في مجال علاج السرطان.

العام الرابع

وأضافت الملحم: إن هذه الحملة تستمر للعام الرابع وهي جزء من الحملة الخليجية التي انطلقت في عام 2016م وتم اختيار شهر فبراير لاقامتها؛ لأنه شهر السرطان العالمي، حيث إن البيانات الخليجية توضح تزايد حالات الإصابة بالمرض في الخليج إلى الضعف خلال السنوات العشر المقبلة؛ نظرا لتغير نمط الحياة وتزايد مؤشرات الخطورة من تعاطي التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني وغيرها من المسببات البيئية والتغيرات في الطفرات الجينية.

مستوى الوعي

وأشارت إلى أن الهدف من الحملة هو رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان والعوامل المؤدية للإصابة به، ورفع مستوى الوعي الصحي حول طرق الكشف المبكر وأهميته في تحسين فرص الشفاء، واتباع النشاط البدني والعادات الغذائية السليمة والمحافظة على الوزن الصحي للجسم لحياة طويلة بلا سرطان بإذن الله، مؤكدة ضرورة تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة هذا المرض كمسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، حيث إن شعار الحملة الذي اعتمد وهو 40 في 40، يأتي استنادا على التقارير والنتائج التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، والتي تفيد بأن 40 % من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع أنماط الحياة الصحية، بينما 40 % أخرى من الأمراض السرطانية يمكن الشفاء منها في التشخيص المبكر وخضعت للعلاج، ويأتي تنظيم هذه الحملة خدمة من الجامعة للمجتمع لتقديم سبل التوعية وطرق المكافحة للسرطان من خلال معرض يضم عددا من الجهات والكليات والأقسام، حيث شاركت قرابة 10 أركان، وقد تم تسليط الضوء على أربعة أنواع من السرطانات وهي: سرطان عنق الرحم والقولون والرئة والثدي؛ لأنها أكثر السرطانات التي تصيب المواطنين في الخليج.

خدمة المجتمع

إلى جانب ذلك قال الدكتور عبدالله القاضي: إن مشاركة الجامعة في الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان هي أحد جوانب خدمة المجتمع في التوعية ومما تسعى إليه أقسام المستشفى وكلية الطب لتوعية أكبر شريحة من أفراد المجتمع، متمنيا للجميع الشفاء العاجل، وأشار رئيس قسم الجراحة الدكتور ياسر الجهني، إلى أن القسم يشارك في الحملة وهذا جزء من نشاط القسم في خدمة المجتمع من ناحية التوعية، والقسم فيه تخصصات كثيرة منها ما يخدم علاج سرطان القولون والصدر وعلاج سرطان الرئة والثدي وكلها وحدات موجودة في المستشفى الجامعي لخدمة المرضى المصابين بهذه الأمراض.