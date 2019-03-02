شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد بكالوريوس علوم في الصحة العامة بالجامعة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

حصلت كلية العلوم الصحية في الجامعة السعودية الإلكترونية على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، وتقييم الحاصلين عليه بالإطار الوطني للمؤهلات بأنهم قادرون على ممارسة المهنة ليكتمل بذلك اعتماد جميع برامج الكلية من الهيئة.

وأوضح مدير الجامعة الإلكترونية د. عبدالله الموسى أن كلية العلوم الصحية تهدف إلى إعداد ممارسين صحيين يتمتعون بمهارات علمية وتقنية عالية ومهارات تواصل فعال تساعدهم في المشاركة الفاعلة في سوق العمل، ويلبون متطلبات التنمية المستدامة في عدة تخصصات فرعية وضرورية تندرج تحت مظلة الصحة العامة منها على سبيل المثال الوبائيات وصحة البيئة والتثقيف الصحي، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال عميد كلية العلوم الصحية د. عبدالعزيز الحميدي: إن برنامج البكالوريوس في الصحة العامة يعنى بالمواضيع المتعلقة بالصحة العامة بشكل عام، ويعمل على تخطيط ومتابعة وتقييم البرامج الصحية، ويُكسب الطلاب والطالبات النظريات العلمية الحديثة المتعلقة بطرق تعزيز الصحة العمومية والوقاية من الأمراض قبل حدوثها.