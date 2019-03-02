شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات 1200 معلم علوم ورياضيات والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مساعد الشؤون التعليمية بالأحساء حمد العيسى مؤخرا على سير برنامج مهارات التقويم لتحسين نواتج التعليم للمشرفين التربويين في قسمي العلوم والرياضيات بمركز التدريب بالهفوف، ويهدف البرنامج لتزويد المشرفين بالمهارات، التي تضمنتها الحقائب التدريبية، التي صدرت مؤخرا من وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم في هذا المجال ليقوم المشرفون بنقل هذه المهارات لمعلمي العلوم والرياضيات في خطة تستهدف 1200 معلم.

وأكد العيسى جهود الزملاء في برنامج تطوير مهارات التربويين بمجال التقويم في تنفيذ برنامج المشرفين التربويين والتركيز على مهارات التقويم العليا، وهو خاص بمشرفي العلوم والرياضيات وكان التركيز فيه على ضرورة العناية بالتقويم، وأن يكون تقويم الطلاب الصفي قائما على مهارات التفكير العليا وتنشيط الطلاب ليرتقي مستواهم التعليمي وحصولهم على نواتج جيدة في جميع المجالات والاختبارات.