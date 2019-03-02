شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مهارات 1200 معلم علوم ورياضيات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد العيسى جهود الزملاء في برنامج تطوير مهارات التربويين بمجال التقويم في تنفيذ برنامج المشرفين التربويين والتركيز على مهارات التقويم العليا، وهو خاص بمشرفي العلوم والرياضيات وكان التركيز فيه على ضرورة العناية بالتقويم، وأن يكون تقويم الطلاب الصفي قائما على مهارات التفكير العليا وتنشيط الطلاب ليرتقي مستواهم التعليمي وحصولهم على نواتج جيدة في جميع المجالات والاختبارات.
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