تقديم مؤسسة مسك الخير محمد بن سلمان للبرامج التدريبية رجال والنساء

بدء تقديم مؤسسة مسك الخير للبرامج التدريبية للرجال والنساء، حيث أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك الخير”، عن فتح التقديم على برامج التدريب التعاوني لعدد ثلاثة من البرامج التدريبية للجنسين، والتي تقام داخل او خارج المملكة العربية السعودية، وتستهدف شرائح الطلاب والخريجين لخوض التدريب في المراكز والشركات العالمية، وتم تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على كل برنامج على حدى بما يشمله ذلك من تعليمات.

التقديم على برامج مؤسسة مسك الخير سيكون من خلال الروابط الإلكترونية المرفقة فيما بعد، والتي ستوضح مواعيد بدء ونهاية كل برنامج، بجانب مدة كل برنامج تدريبي، والفئات المستهدفة من عملية تقديم مؤسسة مسك الخير مؤسسة الأمير محمد بن سلمان، والشريحة العمرية للمتقدمين.

رابط تقديم مؤسسة مسك الخير برنامج Draper University

يستهدف برنامج تدريب مؤسسة مسك الخير فئات الشباب المبتكر وأصحاب الأفكار ما بين شريحة عمر من 18 وحتى 33 عام، ومدة البرنامج 15 أسبوع حيث يبدأ برنامج مسك Draper University خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 29 سبتمبر 2019 المقبل، ويعقد البرنامج في وادي السليكون بالولايات المتحدة الامريكية، ورابط تقديم مؤسسة مسك الخير مرفق بعالية.

برنامج مسك للتدريب التعاوني في الرياض KPMG

أوضحت مؤسسة مسك الخير ان برنامج التدريب التعاوني KPMG، يستهدف الطلاب والطالبات بتخصصات تقنية المعلومات، وإدارة الأعمال أو التمويل، والهندسة الصناعية، والمحاسبة، ويبدأ تقديم برنامج KPMG من 9 يونوي المقبل ويستمر لمدة شهرين ، على ان يكون اخر موعد للتسجيل في 17-3-2019.

البرنامج الثالث هو برنامج التدريب التعاوني مسك Nagoya University في اليابان، ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات، وفئات طلاب وطالبات المرحلة الاخيرة الجامعية، ويبدأ البرنامج من 10 يونيو وحتى 23-7-2019، وينتهي التسجيل في 3-3-2019 .