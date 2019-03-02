162 ألف حادث مروري بسبب الجوال خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تسبب استخدام الجوال أثناء القيادة في 162 ألف حادث مروري خلال عام 1439، وذلك حسبما أعلنته لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية لدى إطلاقها أمس «الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة»، تحت هاشتاق # ردك _ يضرك.
وتهدف الحملة التي تأتي بمشاركة جهات حكومية وتمتد حتى نهاية شعبان المقبل إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام كراسي الأطفال، علاوة على نشر الإحصاءات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.
إحصائية 1439
460 حالة وفاة بسبب الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة
10 وفيات أسبوعيا
456 حادثا مروريا يوميا
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