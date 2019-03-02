82.6 % من سكان السعودية لا يمارسون الرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت نتائج مسح ممارسة الرياضة للأسر بالمملكة خلال 2018 أن 82.6% من إجمالي عدد السكان لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر لا يمارسون الرياضة، مقابل 17.4% من السكان يمارسونها لأكثر من 150 دقيقة في الأسبوع.

وبحسب المسح الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء فإن البيانات تأتي انطلاقا من أن ممارسة الرياضة للأسر من المتطلبات التي حددتها رؤية المملكة 2030، وتضمنها لمؤشرات مستهدفة بحلول 2030، وتهدف إلى إجراء عدد من الدراسات والخطط التنموية بشكل عام، والمجال الرياضي بشكل خاص، الداعمة لتطوير برامج ومبادرات، من شأنها زيادة ممارسة الرياضة للأسر، حيث روعي عند إعداد منهجية المسح وتصميم الاستمارة موافقتهما للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.

يذكر أن المسح الميداني لممارسة الأسر للرياضة يهدف إلى توفير مؤشرات وبيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة الأسرة للرياضة، إضافة إلى معرفة أسباب عدم ممارستها، وذلك بحسب نوعية العلاقة برئيس الأسرة، والتصنيف بحسب نوع الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الزواجية، إضافة إلى توفير بيانات عن نسب ممارسة الأسرة للرياضة على مستوى المناطق الإدارية.

الممارسون للنشاط الرياضي

82.6 % من إجمالي السكان غير ممارسين للرياضة

17.4 % من إجمالي السكان يمارسون 150 دقيقة أسبوعيا

10.1 % من السعوديين يمارسون 150 دقيقة أسبوعيا

2.9 % من السعوديات يمارسن الرياضة 150 دقيقة أسبوعيا

4.3 % من غير السعوديين ممارسون للنشاط الرياضي

أنشطة رياضية يمارسها السكان

المشي: 56.05%

لعب كرة القدم: 25.69%

بناء الأجسام: 5.80%

الجري: 2.72%

السباحة: 2.34%

أخرى: 8.46%

أسباب عدم ممارسة سكان المملكة للرياضة

لا يرغبون بممارستها: 44.73%

لا يتوفر لديهم وقت كاف: 29.74%

لا تتوفر لديهم مرافق مهيأة داخل الحي: 13.06%

لا يستطيعون بسبب الإصابة أو العجز: 10.83%

أخرى: 1.64%