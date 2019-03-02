ربط دائري مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (أنس الحارثي) معدات تعمل لاستكمال تنفيذ الجزء المتبقي من الطريق الدائري الثالث بمكة بطول 3.2 كلم، وذلك من نهاية تقاطع شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم، والمقرر الانتهاء منه وتسليمه ابتدائيا في 2020.



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