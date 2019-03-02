استحداث تأشيرة زيارة لحضور الفعاليات بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقر مجلس الوزراء استحداث تأشيرة باسم (زيارة فعالية)، تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة، وفقا لعدد من الآليات، على أن تتولى وزارة الخارجية بعد التنسيق مع سبع وزارات وهيئات حكومية رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج تطبيق هذه التأشيرة، والصعوبات - إن وجدت - والمقترحات في هذا الشأن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ العمل بهذه التأشيرة.

آليات تنظيم تأشيرة زيارة فعالية

1 تتولى رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية تأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

2 تزود الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات في المملكة وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

3 ترسل وزارة الخارجية نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني.

4 تصدر وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها.

5 تطبق على هذه التأشيرة رسوم وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.

الجهات المسؤولة عن التطبيق

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة التجارة والاستثمار

وزارة الثقافة

رئاسة أمن الدولة

الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للترفيه