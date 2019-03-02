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تختتم اليوم مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين.
عند الساعة 3:50 عصراً يستضيف الباطن على ملعبه فريق الوحدة.
ويملك الباطن المستضيف 18 نقطة في المركز الـ13، فيما أضاف الوحدة إلى رصيده 34 نقطة وضعته في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية عند الساعة 6:45 مساء يلتقي فريق الحزم على أرضه بفريق الفيحاء.
يملك الحزم 23 نقطة في المركز الـ12، وسيدخل الفيحاء اللقاء بـ16 نقطة في المركز الـ14.
صراع الهبوط يشعل مواجهة الحزم والفيحاء.. والوحدة في ضيافة الباطنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-02
تختتم اليوم مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين.
عند الساعة 3:50 عصراً يستضيف الباطن على ملعبه فريق الوحدة.
ويملك الباطن المستضيف 18 نقطة في المركز الـ13، فيما أضاف الوحدة إلى رصيده 34 نقطة وضعته في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية عند الساعة 6:45 مساء يلتقي فريق الحزم على أرضه بفريق الفيحاء.
يملك الحزم 23 نقطة في المركز الـ12، وسيدخل الفيحاء اللقاء بـ16 نقطة في المركز الـ14.
02 مارس 2019 - 25 جمادى الآخر 1440
01:25 AM
في ختام الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان
تختتم اليوم مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين.
عند الساعة 3:50 عصراً يستضيف الباطن على ملعبه فريق الوحدة.
ويملك الباطن المستضيف 18 نقطة في المركز الـ13، فيما أضاف الوحدة إلى رصيده 34 نقطة وضعته في المركز السادس.
وفي المباراة الثانية عند الساعة 6:45 مساء يلتقي فريق الحزم على أرضه بفريق الفيحاء.
يملك الحزم 23 نقطة في المركز الـ12، وسيدخل الفيحاء اللقاء بـ16 نقطة في المركز الـ14.
، صراع الهبوط يشعل مواجهة الحزم والفيحاء.. والوحدة في ضيافة الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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