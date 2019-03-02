، الفودة: هدف السومة صحيح.. ولا وجود لركلة جزاء للاتحاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الخبير التحكيمي محمد فودة صحة قرار الحكم السلوفيني دامير سكومينا باحتساب هدف الأهلي الذي سجله عمر السومة بالدقيقة 78 قائلاً: لا يوجود لمس للكرة باليد من قبل اللاعب وإنما الكرة لامست كتفه.

وتابع: لا توجد ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 33 إثر سقوط اللاعب رومارينهو داخل منطقة الجزاء لعدم وجود مخالفة من قبل مدافع الأهلي بل هو تنافس على الكرة وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب.

وأضاف: كان يجب على حكم اللقاء إنذار لاعب الاتحاد زياد الصحفي في الدقيقة 41 للتدخل العنيف بتهور على اللاعب دجانيني لأن الحالة كانت تستجوب ركلة حرة مباشرة وبطاقة صفراء.