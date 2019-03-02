، تعز.. لغم أرضي زرعه الحوثيون يودي بحياة 2 من عناصرهم ويصيب آخرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدموا لجبهة العنين ولم يكن لديهم معلومات بخريطة الألغام المزروعة

لقي مسلحان من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهما، وجرح آخرون، أمس الجمعة، إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق غرب محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، حسب العربية.

وتفصيلاً، أوضحت مصادر عسكرية أن عنصرين من ميليشيات الحوثي لقيا حتفهما، بعد تعرضهما إلى انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في "تبة الجبيرة" بجبهة العنين، التابعة لمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

وأفادت المصادر بأن العناصر الحوثية التي لقيت حتفها وأصيبت بجروح قدمت إلى جبهة العنين كتعزيزات جديدة ولم يكن لديها معلومات بخريطة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في وقت سابق.

وفي غضون ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، مركبة عسكرية للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز، ونجحت في تدميرها، فيما استعادت قوات الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الخميس، مواقع إستراتيجية بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي غربي تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش استعادت منطقة ومدرسة الحناية وعدداً من المواقع المطلة على وادي رسيان في مديرية البرح غرب محافظة تعز.

وذكرت المصادر "أن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي".