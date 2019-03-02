حقيقة وجود ضحايا سعوديين بـ حادث القطار في محطة مصر

كشف سفير المملكة لدى القاهرة، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود ضحايا سعوديين بـ”حادث القطار” في محطة مصر.
وأكد السفير أسامة نقلي، عدم وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع في القاهرة الأربعاء الماضي.
وقال نقلي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: إنه لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد.
وقدم سفير المملكة في القاهرة، خالص تعازيه لذوي الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.
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