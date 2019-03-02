إصدارها في 24 ساعة.. تأشيرة جديدة للراغبين في حضور الفعاليات بالمملكة.. ودور مهم لـ رئاسة أمن الدولة...

وافق مجلس الوزراء، على استحداث تأشيرة جديدة باسم “زيارة فعالية”، للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام بالمملكة، وذلك وفق عدد من الضوابط.

ويتضمن إصدار التأشيرة قيام رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وتزود الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.

كما كلفت وزارة الخارجية بالقيام بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني وتقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها.

وتطبق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.