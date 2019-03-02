27 دولة بالاتحاد الأوروبي تعلن موقفها بشأن إدراج السعودية ضمن قائمة مكافحة غسيل الأموال

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن رفض 27 دولة من إجمالي 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي إدارج السعودية ضمن قائمة المفوضية حول مكافحة غسيل الأموال.
وأوضحت الصحيفة أن قرار سيعلن رسمياً يوم الخميس المقبل من قبل اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسيل. واشارت مصادر إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا حيث لم تحدد بعد موقفها الرسمي من تلك القائمة.
ومن أجل رفض القائمة، يتعين أن تؤيد الخطوة أغلبية من 21 دولة. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على الإدراج، منها بريطانيا وفرنسا وكل الأعضاء الكبار.
وكانت المفوضية حددت قائمة في منتصف هذا الشهر في 23 بلدا منها 4 عربية. وأثار إدراج السعودية في القائمة انتقادات واسعة من جانب دول كبيرة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا. كما انتقدت الولايات المتحدة القائمة التي اقترحتها المفوضية وقالت إنها لن تعتمدها.
وواجهت القائمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية واجهت معارضة واسعة في اجتماع عقدته الدول الأعضاء على مستوى الخبراء اليوم الجمعة في بروكسيل.
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