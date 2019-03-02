معلق الكلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة اليوم: مرفق الموعد والقنوات الناقلة

اختارت قناة "بي ان سبورت" الرياضية، يوم الجمعة، ثلاثة معلقين لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار مواجهات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الاسباني الدرجة الاولى "الليغا".

وقررت "بي ان سبورت" إسناد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة إلى رؤوف خليف من داخل ملعب "سانتياغو برنابيو"، فيما سيكون خليل البلوشي وخالد الغول من الاستيديو.

وتبث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم عبر ثلاث قنوات باللغة العربية، وهي (beIN SPORTS HD 3 - beIN SPORTS HD 1 - beIN SPORTS HD 1 FR)، بالإضافة إلى قنوات عالمية أخرى بلغات أجنبية.

وتجري مباراة الكلاسيكو اليوم بين "الملكي والبارسا" في تمام الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت القدس والقاهرة وبيروت ودمشق وعمان والخرطوم.

وفيما يتعلق بدول السعودية وقطر واليمن والبحرين، فتقام مباراة الكلاسيكو اليوم عند الساعة 10:45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، فيما تكون في الإمارات عند الساعة 11:45 دقيقة.

وبالنسبة لدول المغرب وتونس والجزائر وليبيا، فيمكنهم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة 8:45 دقيقة مساء بتوقيتهم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يخوض هذا الكلاسيكو بعد هزيمة قاسية تلقاها قبل أيام من برشلونة (3-0) وخروجه من مسابقة كأس ملك اسبانيا، فيما سيحاول اليوم التعويض، حيث يمتلك في رصيده بالليغا 48 نقطة في المركز الثالث، بفرق نقطتين خلف الثاني أتلتيكو مدريد، وتسع نقاط كاملة خلف المتصدر برشلونة.