وصول 3.8 ملايين معتمر إلى السعودية

أعلنت وزارة الحج، إصدار أكثر من 4.3 ملايين تأشيرة عمرة، حتى تاريخ 23 جمادى الآخرة لهذا العام.

وقالت وزارة الحج، في بيان صادر عنها اليوم، إن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 3.892.554 معتمرًا، فيما بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 443.560 معتمرًا، منهم 304.897 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 138.663 في المدينة المنورة، فيما سجَّلت مغادرة 3.448.994 معتمرًا، وفقًا لمؤشر العمرة الأسبوعي.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، بلغ 10.179موظفًا، منهم 8.441 من الذكور، و1.738 من الإناث.

وتابعت وزارة الحج، أنه بوصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 3.464.929 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 392.632 معتمرًا، وسجل وصول 34.993 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

وجاءت أكثر الجنسيات قدومًا بالترتيب: باكستان 949.895، تلتها إندونيسيا 633.253، بعدهما الهند 408.495، ثم اليمن 206.980، ومصر خامسًا بـ204.327 معتمرًا. ويأتي بعدها كل من: ماليزيا 200.873، تركيا 183.164، الجزائر 138.092، الأردن 106.751، وبنجلاديش 99.629.

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة، خمسة جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين المملكة بعد أداء مناسك العمرة.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها، من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

كانت وزارة الحج والعمرة، قد استعرضت الأربع مبادرات التي أطلقها الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور الأمير بدر بن سلطان، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وهي مبادرة مركز تأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة، ومبادرة ميثاق أخلاقيات العمل المهني للعاملين في قطاع الحج والعمرة، ومبادرة «تطبيق يُسر»؛ لتيسير رحلة الحاج والمعتمر بحصر التطبيقات، التي تختص بالحج والعمرة في تطبيق واحد، فضلًا عن مبادرة «صديق المعتمر»؛ لإحياء الخدمات التطوعية وتعزيز العطاء والتعاون، وخلق روح المنافسة بين أبناء المملكة في إثراء رحلة المعتمرين.