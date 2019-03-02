شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من «البلدية» على أمين جدة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أمناء المناطق مسؤولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال البلدية ومحاسبة المقاولين المقصرين.

وقالت الوزارة، في بيان: «إشارة إلى المقطع المرئي المتداول لأمين محافظة جدة أثناء حديثه عن تهاون بعض المقاولين فى أداء مهامهم، تنوه الوزارة بأن أمناء المناطق والمحافظات مسؤولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال والمشاريع البلدية التى يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع».

وأكدت الوزارة أن أمناء المناطق والمحافظات يتمتعون بصلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض بسحب المشاريع من المقاولين غير الملتزمين وتنفيذ الأعمال.

وشددت الوزارة على أن المقاولين الذين بتهاونون فى تنفيذ الأعمال والمشاريع التى أسندت إليهم، سيكونون تحت طائلة المحاسبة، وتطبيق الجزاءات المقررة فى الأنظمة.

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وكان أمين محافظة جدة صالح التركي، أبدى استياءه من أداء المقاولين المسؤولين عن النظافة، مؤكدًا أن كل المقاولين مخالفون.

وأضاف أمين جدة، فى فيديو متداول له على هامش إحدى الجلسات: «تفاجأت بأن الحفرة التي سُفلتت أمام باب منزلي تمت سفلتتها بتراب مرشوش بزيت، واكتشفت ذلك بعد يومين من هطول أمطار.. وأنا الأمين!» متسائلًا: «كيف البقية؟».

وقال «التركي»: سيتم نشر عناوين المقاولين وأرقامهم في مجلة الأمانة، ونقول للمواطن: هذا المسؤول عن النظافة، طاردوه!».