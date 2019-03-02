شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط سيارة الإسعاف المستخدمة في أغراض أخرى والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مرور المنطقة الشرقية من ضبط سيارة الإسعاف التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها. وأوضح المرور: «اتضح أنها مباعة واستخدمت قبل فك التجهيزات الخاصة بالجهة المالكة لها من قبل».



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