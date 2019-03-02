شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المكافحة يعزي ذوي الشهيد «القحطاني» والان نبدء بالتفاصيل
وأدى اللواء الزهراني، أمس، في محافظة تثليث بمنطقة عسير صلاة الميت على الشهيد، كما أدّى الصلاة عليه عدداً من المسؤولين في المنطقة، وجموع من المصلين.
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