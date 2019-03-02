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مدير المكافحة يعزي ذوي الشهيد «القحطاني»

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نقل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لذوي الشهيد الجندي أول ممدوح عبدالله القحطاني -رحمه الله- الذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار مع أحد المهربين بمحافظة تثليث.

وأدى اللواء الزهراني، أمس، في محافظة تثليث بمنطقة عسير صلاة الميت على الشهيد، كما أدّى الصلاة عليه عدداً من المسؤولين في المنطقة، وجموع من المصلين.


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