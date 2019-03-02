الان تتابع “الإنذار المبكر” ينبّه سكان الرياض من طقس الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 12:42 ص, 2 مارس 2019 م التعليقات: 0 وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها لسكان العاصمة الرياض بشأن رياح سطحية تتسبب في إثارة الأتربة، الأمر الذي يؤثر على الرؤية.

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