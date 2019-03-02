الان تتابع «ربحانه» تسقط في عملية غش تجاري بالعويقيلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل العويقيلة- الخليج 365- سعف النماصي: ضبطت بلدية محافظة العويقيلة عملية غش تجاري لبعض المنتجات المعروضة في المحلات التجارية، أبرزها منتجات ريحانة، وتمثل الغش التجاري في طمس بلد المنشأ الأصلي. واتخذت البلدية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. جدير بالذكر أن بلدية محافظة العويقيلة ضبطت عدة حالات غش تجاري في أوقات متفاوتة في حين لا يوجد فرع لوزارة التجارة بالمحافظة.

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