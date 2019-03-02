التسول وأثره الاجتماعي والاقتصادي والأمني على طاولة “مجموعة قضايا وطنية”

جدة - عمرو شويل عقدت مجموعة قضايا وطنية الافتراضية، ندوات نقاشية ضمن أنشطة المرحلة الثالثة وفعاليات الدورة السادسة حول قضية التسول في السعودي، انطلاقًا من اهتمامات المجموعة وتركيزها على ما يهم الوطن ويعالج قضاياه الاجتماعية ويناقش حلولها.

وأعد الفريق العلمي بالمجموعة بقيادة الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة نورة سابقا محاور للنقاش، شملت مفهوم التسول، أنواعه، أسبابه، والحدود المكانية والزمانية لظاهرة التسول ، والخصائص الديموجرافية والاجتماعية والنفسية للمتسولين، والمعوقات التي تواجه مكافحة التسول، والأبعاد الأمنية لظاهرة التسول في المجتمع السعودي، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ظاهرة التسول وأثرها على الفرد والمجتمع، و المعايير التنظيمية والتشريعية المطبقة حاليًا والتي تحكم هذه الظاهرة والإجراءات المتبعة لضبطها والحد منها، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في توعية أفراد المجتمع من خطورة هذه الظاهرة، ومقترحات للحد من ظاهرة التسول.

وتحدث خلال الندوات عدد المختصين منهم الدكتورة دلال بنت محمد الحربي أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد في كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور مساعد بن أحمد الضبيب مدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم سابقًا، الدكتورة نورة الصويان وكيلة كلية التربية لأقسام الطالبات بجامعة المجمعة، الدكتورة سهام الفايدي الاستاذ المساعد بجامعة حفر الباطن، الدكتورة هيفاء الشلهوب استاذ التخطيط الاجتماعي في كلية الخدمة المدنية جامعة الأميرة نورة، الدكتورة سلمى الدوسري، الدكتور تركي الشلاقي، الأستاذ الدكتور يوسف الرميح.

وأدار الندوات الإعلامي خالد التويجري والأستاذة فاطمة الدوسري ، وتخلل الندوات العديد من المداخلات النقاشية من أعضاء المجموعة وطرح العديد من الأفكار الإثرائية.

ومن جانبه أوضح خالد بن عبدالمحسن التويجري أن المختصين الذين ناقشوا القضية المطروحة وضعوا توصيات وحلولًا مهمة.