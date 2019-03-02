شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

وصل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الجمعة) إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جازان، نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

كما كان في استقبال أمير منطقة جازان، وكيل إمارة المنطقة للحقوق علي بن حسين عقيل، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين والمحافظين ورؤساء المراكز.