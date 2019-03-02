شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شركة توفر فرص عمل لأسر السجناء في «تراحم الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

حظي ملتقى تراحم الرياض للتوظيف الذي أقامته لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض «تراحم»، اليوم (الجمعة)، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، بحضور كثيف من قِبل الشركات المختلفة، حيث شاركت 18 شركة في الملتقى ووفرت عدد من فرص العمل المختلفة للفئات المستهدفة من أسر السجناء بما يكفل لهم حياة كريمة، وذلك ضمن أهداف اللجنة الاستراتيجية بالتحول من الخدمات الرعوية إلى الخدمات التـنموية تأصيلاً لرؤية المملكة 2030.

Advertisements

وكانت لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض «تراحم» قد نظمت ملتقى التوظيف في نادي كهرباء الرياض، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبإشراف من الأمانة العامة للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بهدف التنسيق مع القطاع الحكومي والخاص لإلحاق الفئات المستهدفة بخدمات اللجنة بوظائف مناسبة.

وعبر عدد كبير من المشاركين في الملتقى عن سعادتهم بنجاح الملتقى وفرص العمل المتنوعة التي تم طرحها من قِبل شركات وجهات مختلفة، كما تم تنظيم عدداً من الفعاليات المصاحبة مثل إقامة معرض للجهات المشاركة للتوظيف، وندوة علمية، وورش عمل حول متطلبات سوق العمل، والتجارب الناجحة للأسر المنتجة، وكيفية التخطيط المالي، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

يُذكر أن أحد أهم أهداف الملتقى هو تشجيع الفئات المستهدفة من الباحثين عن عمل، ورفع مستوى دخلها والاعتماد على نفسها في كسب عيشها بدلاً من الاعتماد على الغير، كجزء من استراتيجية «تراحم» للتحول في تقديم الخدمات من البرامج الرعوية الإغاثية إلى البرامج التنموية لهذه الفئات.