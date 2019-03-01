، شاهد.. "العلوني" يفاجئ رئيس لجان مهرجان الزهور بينبع الصناعية بهدية غير متوقعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية "الخليج 365" إعلامياً.. وتستمر فعالياته لمدة 30 يوماً

فاجأ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الصناعية المهندس عدنان بن عايش العلوني حضور حفل افتتاح تدشين مهرجان الزهور والحدائق المقام في ينبع الصناعية مساء أمس الخميس بتقديم هدية فور دخوله بوابة المهرجان لرئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني.

وتفصيلاً، لم يكن يتوقع الجميع أن تكون الهدية "بشت" حيث طلب الرئيس التنفيذي بينبع الصناعية من المهندس صالح الزهراني فتح الهدية ومن ثم ارتداء "البشت" المقدم له من الرئيس التنفيذي محدثاً محافظ ينبع والحضور أن هذا الإنجاز فخر لنا ومنذ سنين طويلة نحن نسمع عن هذا المهرجان ونجاحاته التي تخطت الأرقام العالمية لذا نقدم له هذه الهدية تعبيراً عن فخرنا بجهوده ومنجزاته.

وجاءت الهدية لتعبر عن فخر الرئيس التنفيذي بمدير عام التشغيل والصيانة وفريق عمل المهرجان بهذه الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل هذه المدينة وزوارها، معرباً عن سعادته بما شاهده من حسن التنظيم ودقة في الأداء وعمل احترافي يليق بمكانة الهيئة الملكية مقدماً شكره لفرق العمل وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان ولكافة قطاعات وإدارات الهيئة الملكية بينبع على دورهم البارز والملموس في تسخير وتقديم أرقى الخدمات لزوار المهرجان.

ويعتبر "البشت" أحد أهم مكونات الشخصية السعودية ومن موروثاته القديمة التي يعتز بها الرجل في الخليج وتعد من علامات الشموخ والعزة والمكانة ولم يعتد رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور ارتداء البشت في افتتاح المهرجان نظير جهوده وحركته الدؤوبة ومتابعته لسير العمل في ساحة الفعاليات.

وشهد حفل الافتتاح حضور محافظ ينبع ومديري الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية بالهيئة الملكية وينبع إلى جانب لفيف من المهتمين والإعلاميين والزوار، وتشهد فعاليات المهرجان العديد من الأركان التي تتضمن رسائل تثقيفية وتعليمية وترفيهية متنوعة تهتم في المقام الأول بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها بالتشجير والترشيد وحسن الاستخدام لجميع المرافق والخدمات، فيما تستمر فعالياته 30 يوماً برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365".