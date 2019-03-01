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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه لويس سييرا سعادته بالعودة من جديد للاتحاد معتبراً أن ذلك شيء يشرفه.
كما أبدى المدرب سعادته بما قدمه فريق اليوم حيث كان الأقرب للفوز بحسب تصريحاته التي أعقبت مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي.
وشدد المدرب على أنه بحاجة لكافة اللاعبين الذين عليهم اللعب بنفس مستوى اليوم وأفضل لضمان البقاء في المسابقة.
وأشاد المدرب باللاعب بريغوفيتش مشدداً على ثقته التامة به وبقدرته على العودة للتسجيل قريباً معتبراً أن الإصابات التي ضربت فريقه حرمته من الفوز اليوم.
"سييرا".. شرف لي العودة لـ "الاتحاد" وسعيد ما قدمه اللاعبونمحمد السيّد الخليج 365 2019-03-01
أبدى المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه لويس سييرا سعادته بالعودة من جديد للاتحاد معتبراً أن ذلك شيء يشرفه.
كما أبدى المدرب سعادته بما قدمه فريق اليوم حيث كان الأقرب للفوز بحسب تصريحاته التي أعقبت مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي.
وشدد المدرب على أنه بحاجة لكافة اللاعبين الذين عليهم اللعب بنفس مستوى اليوم وأفضل لضمان البقاء في المسابقة.
وأشاد المدرب باللاعب بريغوفيتش مشدداً على ثقته التامة به وبقدرته على العودة للتسجيل قريباً معتبراً أن الإصابات التي ضربت فريقه حرمته من الفوز اليوم.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
11:46 PM
أبدى المدير الفني لنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه لويس سييرا سعادته بالعودة من جديد للاتحاد معتبراً أن ذلك شيء يشرفه.
كما أبدى المدرب سعادته بما قدمه فريق اليوم حيث كان الأقرب للفوز بحسب تصريحاته التي أعقبت مباراة فريقه اليوم أمام الأهلي.
وشدد المدرب على أنه بحاجة لكافة اللاعبين الذين عليهم اللعب بنفس مستوى اليوم وأفضل لضمان البقاء في المسابقة.
وأشاد المدرب باللاعب بريغوفيتش مشدداً على ثقته التامة به وبقدرته على العودة للتسجيل قريباً معتبراً أن الإصابات التي ضربت فريقه حرمته من الفوز اليوم.
، "سييرا".. شرف لي العودة لـ "الاتحاد" وسعيد ما قدمه اللاعبون ،
المصدر : الخليج 365
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