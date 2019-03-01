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محمد بن مسعود - الدمام - قال حاتم علي باعشن رئيس الاتحاد السابق إن الفريق عاد مع عودة مدربه السابق، التشيلي لويس سييرا مشدداً على أن القادم سيكون أفضل للعميد.
وغرد باعشن قائلاً :" بعد عودة سييرا رأينا اليوم الاتحاد الحقيقي، شاء من شاء و........... بمشيئة الله القادم أفضل.
شكراً لجمهور الذهب، شكراً للنمور، شكراً للإدارة."
وتعادل الاتحاد اليوم في مباراة الديربي أمام الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ليرتفع رصيد العميد للنقطة الـ 16 محتلاً المركز الـ 14 بصورة مؤقتة.
وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل قبل أن ينجح مهاجم الأهلي عمر السومة في إدراك التعادل لناديه.
"باعشن": "الاتحاد" الحقيقي عاد مع عودة "سييرا"محمد السيّد الخليج 365 2019-03-01
قال حاتم علي باعشن رئيس الاتحاد السابق إن الفريق عاد مع عودة مدربه السابق، التشيلي لويس سييرا مشدداً على أن القادم سيكون أفضل للعميد.
وغرد باعشن قائلاً :" بعد عودة سييرا رأينا اليوم الاتحاد الحقيقي، شاء من شاء و........... بمشيئة الله القادم أفضل.
شكراً لجمهور الذهب، شكراً للنمور، شكراً للإدارة."
وتعادل الاتحاد اليوم في مباراة الديربي أمام الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ليرتفع رصيد العميد للنقطة الـ 16 محتلاً المركز الـ 14 بصورة مؤقتة.
وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل قبل أن ينجح مهاجم الأهلي عمر السومة في إدراك التعادل لناديه.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
11:26 PM
قال حاتم علي باعشن رئيس الاتحاد السابق إن الفريق عاد مع عودة مدربه السابق، التشيلي لويس سييرا مشدداً على أن القادم سيكون أفضل للعميد.
وغرد باعشن قائلاً :" بعد عودة سييرا رأينا اليوم الاتحاد الحقيقي، شاء من شاء و........... بمشيئة الله القادم أفضل.
شكراً لجمهور الذهب، شكراً للنمور، شكراً للإدارة."
وتعادل الاتحاد اليوم في مباراة الديربي أمام الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ليرتفع رصيد العميد للنقطة الـ 16 محتلاً المركز الـ 14 بصورة مؤقتة.
وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل قبل أن ينجح مهاجم الأهلي عمر السومة في إدراك التعادل لناديه.
، "باعشن": "الاتحاد" الحقيقي عاد مع عودة "سييرا" ،
المصدر : الخليج 365
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