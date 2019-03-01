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محمد بن مسعود - الدمام - أكد عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، أنه مر خلال الفترة الماضية بضغوطات تسببت في انخفاض مستواه.
وقال بعد التعادل مع الاتحاد 1-1 :”مررت بضغوطات قبل فترة حيث لعبت مع المنتخب السوري ومنذ الخروج من البطولة الآسيوية أصبحت ألعب كل ثلاثة أيام مباراة ولكن اليوم المدرب فضل إراحتي".
وزاد قائلاً:" شرحت وضعي للمدرب وأني أرهقت ذهنياً ولم أكن حاضراً وأعد الجماهير أن أكون بأتم الجاهزية".
وعن الهدف الرائع قال:" الحمد لله توفيق من الله ومتعود أسجل مثله ولكن هذه المرة الأولى أسجل مع الأهلي بهذه الطريقة".
السومة: ضغوطات تسببت بانخفاض مستواي.. والهدف معتاد على تسجيلهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
أكد عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، أنه مر خلال الفترة الماضية بضغوطات تسببت في انخفاض مستواه.
وقال بعد التعادل مع الاتحاد 1-1 :”مررت بضغوطات قبل فترة حيث لعبت مع المنتخب السوري ومنذ الخروج من البطولة الآسيوية أصبحت ألعب كل ثلاثة أيام مباراة ولكن اليوم المدرب فضل إراحتي".
وزاد قائلاً:" شرحت وضعي للمدرب وأني أرهقت ذهنياً ولم أكن حاضراً وأعد الجماهير أن أكون بأتم الجاهزية".
وعن الهدف الرائع قال:" الحمد لله توفيق من الله ومتعود أسجل مثله ولكن هذه المرة الأولى أسجل مع الأهلي بهذه الطريقة".
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
11:25 PM
أكد عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، أنه مر خلال الفترة الماضية بضغوطات تسببت في انخفاض مستواه.
وقال بعد التعادل مع الاتحاد 1-1 :”مررت بضغوطات قبل فترة حيث لعبت مع المنتخب السوري ومنذ الخروج من البطولة الآسيوية أصبحت ألعب كل ثلاثة أيام مباراة ولكن اليوم المدرب فضل إراحتي".
وزاد قائلاً:" شرحت وضعي للمدرب وأني أرهقت ذهنياً ولم أكن حاضراً وأعد الجماهير أن أكون بأتم الجاهزية".
وعن الهدف الرائع قال:" الحمد لله توفيق من الله ومتعود أسجل مثله ولكن هذه المرة الأولى أسجل مع الأهلي بهذه الطريقة".
، السومة: ضغوطات تسببت بانخفاض مستواي.. والهدف معتاد على تسجيله ،
المصدر : الخليج 365
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