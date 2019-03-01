، السومة: ضغوطات تسببت بانخفاض مستواي.. والهدف معتاد على تسجيله ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، أنه مر خلال الفترة الماضية بضغوطات تسببت في انخفاض مستواه.

وقال بعد التعادل مع الاتحاد 1-1 :”مررت بضغوطات قبل فترة حيث لعبت مع المنتخب السوري ومنذ الخروج من البطولة الآسيوية أصبحت ألعب كل ثلاثة أيام مباراة ولكن اليوم المدرب فضل إراحتي".

وزاد قائلاً:" شرحت وضعي للمدرب وأني أرهقت ذهنياً ولم أكن حاضراً وأعد الجماهير أن أكون بأتم الجاهزية".

وعن الهدف الرائع قال:" الحمد لله توفيق من الله ومتعود أسجل مثله ولكن هذه المرة الأولى أسجل مع الأهلي بهذه الطريقة".