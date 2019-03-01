، "الخارجية الأمريكية" تختار السعودي شادي خوندنه العضو الأكثر تأثيرًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظير الأعمال المجتمعية التي يقودها لنشر السلام حول العالم

اختارت وزارة الخارجية الأمريكية السعودي الدكتور شادي خوندنه ليكون العضو الأكثر تأثيرًا Alumni of the Month من بين جميع خريجي برامج التبادل الثقافي التي يفوق عدد أعضائها المليون عضو من أكثر من مائة وخمسين دولة حول العالم.

‎وجاء اختيار السعودي خوندنه نظير الأعمال المجتمعية التي يقودها لنشر السلام حول العالم، وذلك بتبنيه عددًا من المبادرات الداعية إلى المواطنة والتعايش والتسامح، إضافة إلى إدارته مجموعة من الشباب الذين يجولون العالم؛ ليعرِّفوا المجتمعات بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويحوِّلوها إلى برامج تطبيقية تفيد المجتمع. ‎

وكان خوندنه قد كُرم من عدد من زعماء العالم، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس دولة سويسرا السيد أودلف أوجي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد، وغيرهم.



كما حصل خوندنه على تكريم البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة للتطوير وعدد من المنظمات الدولية الأخرى نظير أعمال المسؤولية التي يقوم بها.