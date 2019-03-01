، مزاد النخبة يسجل أعلى سوم بـ5 ملايين و200 ألف ريال ،

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اختُتم مساء اليوم المزاد الأضخم والأول من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، الذي أقيم على هامش النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، على أعلى سوم "لفحل أشعل"؛ حيث وصل إلى (5) ملايين و200 ألف ريال، والعائد ملكيته إلى الأمير سلطان بن محمد، الذي رفض وكيله بيعه من أجل الحصول على سعر أعلى.
وشهد المزاد حضورًا غفيرًا من أشهر ملاك الإبل على مستوى السعودية والخليج، وتميّز بالجدية في السوم؛ من خلال عرض الإبل، وسط حماس الجماهير الحاضرة الذين أبهرتْهم المنافسة في مزاد النخبة.
وشهد المزاد إقبالاً جماهيريّاً كبيراً اضطرّ معه المنظّمون لإغلاق البوابات بعد امتلاء المدرجات الخاصة بالجماهير.
ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى 650 ألف ريال قيمة "بكرة مجهم"، وبينما وصلت أقلّ صفقة إلى 60 ألف ريال "لبكرة مجهم".
مزاد النخبة يسجل أعلى سوم بـ5 ملايين و200 ألف ريالنافل السبيعي الخليج 365 2019-03-01
اختُتم مساء اليوم المزاد الأضخم والأول من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، الذي أقيم على هامش النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، على أعلى سوم "لفحل أشعل"؛ حيث وصل إلى (5) ملايين و200 ألف ريال، والعائد ملكيته إلى الأمير سلطان بن محمد، الذي رفض وكيله بيعه من أجل الحصول على سعر أعلى.
وشهد المزاد حضورًا غفيرًا من أشهر ملاك الإبل على مستوى السعودية والخليج، وتميّز بالجدية في السوم؛ من خلال عرض الإبل، وسط حماس الجماهير الحاضرة الذين أبهرتْهم المنافسة في مزاد النخبة.
وشهد المزاد إقبالاً جماهيريّاً كبيراً اضطرّ معه المنظّمون لإغلاق البوابات بعد امتلاء المدرجات الخاصة بالجماهير.
ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى 650 ألف ريال قيمة "بكرة مجهم"، وبينما وصلت أقلّ صفقة إلى 60 ألف ريال "لبكرة مجهم".
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
11:07 PM
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
11:22 PM
تعود ملكيته إلى الأمير سلطان بن محمد.. ووكيله أجَّل بيعه بحثًا عن سعر أعلى
اختُتم مساء اليوم المزاد الأضخم والأول من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، الذي أقيم على هامش النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، على أعلى سوم "لفحل أشعل"؛ حيث وصل إلى (5) ملايين و200 ألف ريال، والعائد ملكيته إلى الأمير سلطان بن محمد، الذي رفض وكيله بيعه من أجل الحصول على سعر أعلى.
وشهد المزاد حضورًا غفيرًا من أشهر ملاك الإبل على مستوى السعودية والخليج، وتميّز بالجدية في السوم؛ من خلال عرض الإبل، وسط حماس الجماهير الحاضرة الذين أبهرتْهم المنافسة في مزاد النخبة.
وشهد المزاد إقبالاً جماهيريّاً كبيراً اضطرّ معه المنظّمون لإغلاق البوابات بعد امتلاء المدرجات الخاصة بالجماهير.
ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى 650 ألف ريال قيمة "بكرة مجهم"، وبينما وصلت أقلّ صفقة إلى 60 ألف ريال "لبكرة مجهم".
، مزاد النخبة يسجل أعلى سوم بـ5 ملايين و200 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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