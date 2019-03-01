، "الزبيدي" تدشّن اليوم العالمي للجلوكوما بمول قلب الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة "جامعة الملك سعود" و"مستشفيات القوات المسلحة بالطائف"

دشّنت مساعد مدير صحة الطائف للخدمات العلاجية الدكتورة لمياء الزبيدي مساء اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجلوكوما بمول قلب الطائف، وذلك بحضور الدكتور محمد الصالح وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، والاخصائي أول مبارك اليامي مدير مجمع الملك فيصل الطبي، والأخصائي حسن الثمالي مدير التثقيف الصحي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا، والدكتور سامي الحارثي رئيس قسم العيون بمجمع الملك فيصل.

وبعد قص الشريط تجوّلت "الزبيدي" على أركان المعرض، مستمعةً إلى شرح عن أبرز ما يحتويه، من نماذج ومجسمات توعوية عن مرض الجلوكوما "الماء الأزرق"، من قبل الدكتورة بدرية الغامدي، مشرفة البصريات ومنسقة البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بصحة الطائف.

وبينت "الغامدي" أن هذه الفعالية تأتي في إطار مشاركة العالم للتوعية بهذا المرض، حيث يحتفل به العالم في شهر مارس من كل عام, وتهدف إلى تسليط الضوء على مرض الجلوكوما ومسبباته وطرق علاجه وكيفية التعايش معه وآثاره.

وأشارت "الغامدي" إلى أن مرض الجلوكوما يصيب العين ويسبب تلفاً في العصب البصري نتيجة ارتفاع ضغط العين، وقد يسبب هذا المرض العمى وتدهور النظر، إذا لم يتم اكتشافه مبكراً وعلاجه، كما يصيب جميع الفئات العمرية ابتداء من الماء الأزرق الخلقي، الذي يصيب الأطفال عند الولادة وانتهاء بالماء الأزرق المزمن، الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الأربعين ويسمى (السارق الصامت).

وفي نهاية الفعالية شكرت “الزبيدي” جميع العاملين بالمعرض على جهودهم المبذولة لخدمة المجتمع والسعي لنشر الوعي الصحي لديهم.

جديرٌ بالذكر أن المعرض تحت إشراف إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة الطائف وبمشارك فرق طبية من جامعة الملك سعود بالرياض، وإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ويستمر لمدة يومين.

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