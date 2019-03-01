أدخل طفل العناية المركزة.. ضبط مدّعي يمارس الطب البديل بالرياض

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، تضبط مدّعي يقوم بممارسة الطب البديل في الرياض. وتفصيلًا، ورد بلاغ من والد طفل متضرر من مدّعي الضبط البديل، يفيد بتسببه في ممارسة علاجية مخالفة ساهمت في دخول طفل للعناية المركزة.
وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت مدّعي يقوم بممارسة الطب البديل في الرياض بعد تلقي بلاغ من والد الطفل، وإحالة المخالف للنيابة العامة. وأضافت : ” نحث الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالإتصال على937 ” .
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