النيابة العامة السعودية تصدر قراراً بشأن من 'هددوا أمن المملكة'

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، عن قرار جديد بشأن من "هددوا المملكة".

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت النيابة في بيان لها، إنها انتهت من تحقيقاتها مع "الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة".

وتابعت: "بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من "أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين".

وأكدت النيابة السعودية، أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، مشيرةً إلى تمتع كافة المُتهمين بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون.