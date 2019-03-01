النيابة العامة تعلن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة

أعلنت النيابة العامة، أنها انتهت من تحقيقاتها؛ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، إثر رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم؛ للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي، والمساس باللُّحمة الوطنية.

وقالت النيابة العامة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه إلحاقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ، إنها انتهت من إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، مشيرة إلى أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.

وأكدت النيابة، أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام.