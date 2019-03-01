«مدني تبوك» يُنقذ مواطنًا سقط من أعلى أحد المرتفعات الصخرية

تمكَّن رجال حرس الحدود والدفاع المدني، اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن سقط من أعلى أحد المرتفعات الصخرية في مركز الشبعان بمحافظة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة أملج، تمكّنت من الوصول لشخص سقط من أعلى أحد المرتفعات الصخرية في أحد المتنزهات، التابع لمركز الشبعان اليوم الجمعة، أثناء تجوله فيه.

وأضاف، أن المواطن تعرّض لإصابة متوسطة وبعض الكدمات، وتم تقديم المساعدة الأولية له، كما تم الاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر، مشيرًا إلى أنه جرى إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى أملج، فيما استقرت حالته.

ودعا المتحدث الرسمي لحرس الحدود، عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة.

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يشار إلى أن الدفاع المدني كثَّف جهوده، خلال الفترة الماضية؛ لمواجهة هطول الأمطار.

وقال المركز الإعلامي، إن رجال الدفاع المدني أنقذوا 154 شخصًا، منهم 111 في منطقة المدينة المنورة، وفي حائل 29، وفي الرياض 5 أشخاص، وفي تبوك 5، وفي الجوف 2، وفي القصيم2؛ جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأفاد المركز الاعلامي، بأنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة، فيما أهاب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول، والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية، التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.