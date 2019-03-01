شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الجمعة 1 مارس 2019 والان مع التفاصيل

لسعودية نيوز 365- ننشر أسعار الذهب بأسواق المملكة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 مارس 2019، وعلى الصعيد العالمي تراجعت أسعار الذهب متأثرة بتحسن سعر الدولار. وجاءت أسعار الذهب بأسواق المملكة اليوم الجمعة كالآتي: اسعار الذهب عيار 24 157.59 ريال سعر الذهب عيار 22 144.45 ريال اسعار الذهب عيار 21 137.89 ريال Advertisements اسعار الذهب عيار 18 118.19 ريال سعر الذهب عيار 14 91.93 ريال سعر الذهب عيار 12 78.79 ريال اسعار أوقية الذهب 4,901 ريال اسعار جنيه الذهب 1,103 ريال اسعار كيلو الذهب 157,585 ريال

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