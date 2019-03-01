شكرا لقرائتكم خبر عن أدلة واعترافات.. تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

يأتي إعلان النيابة العامة، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، ليؤكد حرص المملكة الكشف عن أي مستجدات بقضايا الموقوفين أمنياً بشفافية تامة لإخراس أصوات الأعداء.

وأكدت المملكة مرارًا وتكرارًا، حقها في الحفاظ على أمنها الوطني من أي مساعٍ للمساس به، والتصدي بحسم لكل من يتواصل مع منظمات معادية.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهمين، بشفافية تامة، وأكدت الأدلة المثبتة والاعترافات التي ساقها المتهمون، أن الجرم الذي قاموا به يضر المصالح العليا للمملكة.

وشددت المملكة على أن القضاء وحده الكفيل بتحديد ما إذا كانت الاتهامات الموجهة للمتهمين صحيحة، ووحده الكفيل بتحديد العقوبات عليهم في حال ثبتت الاتهامات ضدهم.

وتوفر الجهات المختصة كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية للمتهمين، دون السماح لأي فرد بتجاوز صلاحياته التي نص عليها القانون، فيما لا يفرق النظام بين الرجل والمرأة في الجريمة، في نفس الوقت فإن النظام يعطي النساء خصوصية في التعاطي معهن خلال فترة إيقافهن.