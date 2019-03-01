الان تتابع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكرم المتقاعدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مساء أمس الخميس، حفلاً تكريمياً لمنسوبيها المتقاعدين لهذا العام 1440هـ.

وقد ألقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، كلمة بهذه المناسبة قال فيها: ‏يطيب لي ويسرني أن ألتقي في هذا اليوم برجال أوفياء خدموا دينهم ووطنهم وولاة أمرهم مدة طويلة من أعمارهم حتى قاموا بما يجب عليهم في مجال عملهم ومحيط بيئتهم التي عملوا فيها حتى حان وقت انتهاء مدة عملهم في هذه الوظيفة ‏ولكن العطاء والوفاء والبذل لا ينقضي ولا ينقطع مادام الإنسان قادراً على ذلك.

وأضاف: إن خدمة الدين ثم المليك والوطن لا أمد ولا وقت لها ما دام الإنسان مستطيعاً وقادراً على القيام بذلك فإن خدمة الدين ثم هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية وخدمة ولاة الأمر -حفظهم الله- فيما يرضي الله جل وعلا من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى.

وأردف د. السند أن خدمة هذا الجهاز المبارك الذي لا نظير ولا مثيل له في العالم أجمع وليس هناك جهاز يماثله في كل الدول الأخرى، وهذا من منة الله وفضله على هذه الدولة المباركة ‏التي أقامت جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏والتي هي بحق من مناقب هذه الدولة وخصائصها وفضائلها ومن منن الله عليها ومن وفقه الله لأن ينتسب له فينال هذا الشرف والفضل والكرم الذي خص به.

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وأوصى بحسن العمل والبذل والعطاء في خدمة هذا الوطن وولاة الأمر وقال: كلنا على ثرى هذا الوطن رجال نخدمه وندافع عنه ونقوم بالواجب الشرعي والوطني تجاهه.

واختتم دكلمته: ‏أشكر باسمي وباسم مسؤولي الرئاسة العامة وجميع منتسبيها أشكر زملائي وإخواني الذين خدموا هذا الجهاز وقدموا ما لديهم وما يستطيعون في تطوير هذا الجهاز ‏وأداء عمله وتحقيق رسالته وتحصيل أهدافه ومقاصده. وهذا الشكر الذي نقدمه في هذا اليوم إنما هو نقطة في بحر ما يجب أن يقدم من العرفان والشكر والثناء والتكريم.

ودعا الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- خير الجزاء على ما قدم وبذل وأيَّد وشجع لهذه الرئاسة العامة ومنسوبيها، والشكر يمتد ويتواصل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- على كل ما يبذل من عطاء ووفاء وتأييد وتشجيع لهذه الرئاسة العامة ومنسوبيها.

بعد ذلك تم تسلم الهدايا للمتقاعدين، وقد حضر الحفل قيادات الرئاسة وجمع من المسؤولين.