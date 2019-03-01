الان تتابع ضبط 10 آلاف مستحضر مخزنة بطريقة مخالفة في شقة سكنية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنها بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت 10 آلاف مستحضر صيدلاني في شقة سكنية بالرياض، مخزّنة بطريقة مخالفة. وأضافت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المستحضرات المضبوطة تباع وتوزع بطرق غير نظامية أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 10 آلاف مستحضر مخزنة بطريقة مخالفة في شقة سكنية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.