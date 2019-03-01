حساب المواطن يكشف عن موعد زيادة الدعم للمستفيدين .. رابط التسجيل في الدفعة القادمة

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية أخر اخبار حساب المواطن ، حيث يعتبر من أبرز البرامج التي يهتم بها المواطن السعودي ورب الأسرة السعودي أو الأم السعودية ، لأنه يعتبر برنامج حكومي يهدف إلي تقديم مساعدة مالية نقدية لكافة المواطنين في دولة المملكة ، وذلك من اجل مساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة، ومواجهة إرتفاع الأسعار لكافة السلع والخدمات بالإضافة إلي إرتفاع أسعار المحروقات ، وذلك بعد تنفيذ الضريبة المضافة في المملكة ببداية العام السابق ، وذلك من اجل تنفيذ بعض الإصلاحات الإقتصادية ، من اجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2020 .

حساب المواطن يجيب مواطن على سؤال متي يزيد الدعم

تلقى الحساب الرسمي التابع لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي من قبل أحد المواطنين : ” متي يوجد زيادة للدعم ، لأن فاتورة الكهرباء أكثر شي 500 ريال سعودي ، وأقل 350 ريال مع التوفير ، وأنا فرد واحد ، وحق البنزين سلف …. الدخل المحدود حالتهم حالة ” ، فكان جواب خدمة العملاء في بحساب المواطن : ” يتم تعويض كافة المستفيدين من خلال الدعم المقدم ، ويمثل الدعم فرق التكلفة بين السعر السابق والحالي ، وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء وذلك بعد تصحيحها .

رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعة القادمة

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في الدفعة القادمة من حساب المواطن ، ونرصد لكم متابعينا الكرام من خلال نجوم مصرية رابط حساب المواطن من هـــــنــــا للتسجيل والإستعلام عن نتائج الأهلية