السعودية | النيابة السعودية تنهي التحقيق مع متهمين بالإخلال بالأمن

شكرا لقرائتكم النيابة السعودية تنهي التحقيق مع متهمين بالإخلال بالأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، عن انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة، وأنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة.
وصدر عن النيابة العامة البيان التالي:
"إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق".
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